مواصفات خاصة لاختيار رؤساء الجامعات.. تعرف عليها

قال الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص فى شئون التعليم العالي، إنه قبل عام 2011 كان تعيين القيادات الجامعية قتـ ـل طموح العديد من الأكاديميين وفكرة الإبتكار وكان الشعار الدائم الهبوط بالبراشوت بقرار من الحزب أو خلافه، ولكن بعد ثورة الدولة المصرية اتجهت إلى الإنتخاب وأنشأ تكتلات ومحاباة داخل الجامعات المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنه بعد ذلك تم عمل نظام المزاوجة بين التعليم والإنتخاب، وما يحدث الأن هو المزاوجة بين الأمرين، موضحا أن النظام الشائع فى أغلب الدول المشهود لها بالتقدم العلمي ينتهجوا مثل هذا النظام من التعيينات.

وتابع الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، أن الدولة المصرية يعلن عن مجمع إنتخابي أو لجنة لإختيار القيادات الجامعية، وهذا المجمع الإنتخابي يعينوا وزير التعليم العالي ويشكلوا من فترة لأخري، وبه عدد من العلماء البارزين وأشخاص من الجامعة وأخري يختاروا المجلس الأعلي للجامعات.