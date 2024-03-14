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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين لم يهدد باستخدام أسلحة نووية

صدى البلد

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهدد باستخدام الأسلحة النووية.

ولمح المتحدث باسم الكرملين عن مساعي واشنطن لزيادة تواجدها العسكري في القطب الشمالي، أن موسكو تعتبر المنطقة ذات أهمية استراتيجية.

وتنطلق غداً ، الجمعة، انتخابات الرئاسة فى روسيا، ومن المتوقع أن يسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تأمين فترة رئاسية سادسة، فى ظل استمرار الحرب التي يخوضها فى أوكرانيا للعام الثالث، وما ترتب عليها من جهود الغرب الرامية إلى عزله.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس ، الأمريكية إن نتيجة الانتخابات ستعزز بشكل شبه مؤكد قبضة بوتين التي أسسها طوال 24 عاما قضاها فى السلطة وهو أطول من مكث فى الكرملين منذ الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين.

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