هارب من 216 حكما.. القبض على تاجر سيارات محكوم عليه بالحبس 606 سنوات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام يرئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة).. لكونها محكوم عليها بالسجن 10 سنوات فـى جناية "تزوير" وبالحبس 33 سنة وكفالات مالية فى 12 حكما بتهم "تبديد".

كما تم ضبط (موظف بالمعاش- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).. لكونه محكوم عليه فى 128 حكم فى قضايا "تبديد، ضرب، غش أغذية" بلغت العقوبات فيها 165 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية.

وضبط (تاجر سيارات- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية).. لكونه محكوم عليه فى 216 حكما فى قضايا "تبديد" بلغت العقوبات 606 سنة حبس وكفالات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.