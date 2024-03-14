سقوط عصابة تزوِّر الأوراق الرسمية وتعرضها للبيع على الفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الترويج لإصدار محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين ، سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من أصول مستندات معدة للتزوير خالية البيانات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.