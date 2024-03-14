وصل المستشفى جثـ ـة.. تفاصيل مصرع عامل على يد زميله بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقبالها جثـ ـة (عاطل "له معلوات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح فى أماكن متفرقة بالجسم .

بالانتقال وسؤال والده اتهم (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا من ضبطه والآداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.