الإسكندرية: الكشف على 1668 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية أبيس الأولى

قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا إنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1668 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بقرية أبيس الأولى على مدار يومين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضافت وكيل الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أنه تم تنظيم هذه القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.



وأوضحت أن القافلة ضمت تخصصات (الباطنة، والأطفال، والأسنان، والجراحة، والعظام، والنساء، وتنظيم الأسرة، والجلدية والرمد)، منوهة بأنه تم صرف العلاج بالمجان للحالات التي تم الكشف عيها.



وتابعت أنه تم أيضًا تحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية؛ لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



من جانبها.. قالت منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية الدكتورة رشا فوزي إنه تم خلال القافلة إجراء 275 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و109 تحاليل بمعمل الطفيليات، وإجراء الأشعة السينية لـ8 حالات.



وأضافت أنه تم فحص 128 شخصًا من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لـ560 مواطنًا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

