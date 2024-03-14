وزير خارجية إسبانيا: مصر تلعب دورا هاما في تقديم الدعم لسكان غزة

قال "خوسيه مانويل ألباريس"، وزير خارجية إسبانيا، إن مصر تلعب دورا هام وبارز فى هذه المرحلة التي يعاني منها سكان غزة، مشيرا إلى أنه تم التحدث عن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا.

وأضاف وزير خارجية إسبانيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره وزير الخارجية السفير سامح شكري، “لدينا تاريخ مشترك بيننا وبين مصر، وهي صديق وشريك هام بالنسبة لنا وتلعب دورا مهما على المستوي الإفريقي.. وكل هذا يجعل من مصر شريك ومحاور هام لإسبانيا".

وتابع "اليوم تبادلنا الخبرات والرؤي وكيف يمكننا تعزيز هذه العلاقات وتحدثنا عن مجالات جديدة يمكن أن نتعاون بها وأسبانيا مع مصر فى كل ما يتعلق بتقديم الدعم إلى غزة”.