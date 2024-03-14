محافظ الدقهلية: تشكيل اللجنة الفنية العليا للتعامل الفوري وإنهاء إجراءات ملفات التصالح

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا طارئا بحضور مسئولي التخطيط العمراني والشئون الهندسية والمكتب الفني والبوابة الالكترونية والشئون القانونية .

وتناول "مختار" خلال الاجتماع الكتاب الدوري بشأن قرارات اجتماع مجلس المحافظين الاخير والوارد من وزارة التنمية المحلية والخاص بالاجراءات الفنية والادارية بشأن الضوابط وآليات التصالح الواجب تنفيذها للتعامل مع ملفات التصالح المقدمة من المواطنين..

وقد استهدف الاجتماع سرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الفنية العليا للتعامل الفوري و الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بملفات التصالح وإنهائها تحقيقا لمطالب المواطنين وايضا تشكيل اللجان الفنية الفرعية المختصة بهذا الشأن.

ووجه "مختار" لضرورة وضع برنامج زمني محدد لانهاء جميع ملفات التصالح المقدمة من المواطنين علي مستوي مراكز ومدن المحافظة، مشيرا انه تقرر ان تكون مده 6 شهور حد اقصي للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة والبالغ عددها 200 الف طلب علي مستوي المحافظة، ووجه "مختار"لتحفيز اعضاء اللجنة الفنية العليا لفحص الطلبات وكذا اللجان الفرعية وفقا لمعدلات الانجاز في التعامل مع الملفات المقدمة لجميع اعضاء اللجان.

وأكد " مختار"علي ضرورة التنسيق الكامل للجنة الفنية العليا مع اللجان الفنية الفرعية لإنهاء كافة ملفات التصالح للمواطنين بنطاق المحافظة تحقيقا لرضاهم وذلك وفقا للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة...

كما أكد "مختار" علي اهمية ازالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الإحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح عملا على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية علي دفع العمل و تبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المحافظة.



FB_IMG_1710420432487

FB_IMG_1710420430704