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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بدل اللحمة المفرومة .. أرخص طريقة لعمل الجلاش الحادق

صدى البلد

يعد الجلاش من أشهر الأكلات التى يمكن استغلالها فى صنع وصفات حلويات وحوادق ويمكن الاستعانة بها فى العزومات المختلفة.

نعرض لكم طريقة عمل الجلاش الحادق بطريقة اقتصادية من خلال استخدام الجبنة البيضاء فى الحشو بوصفة الشيف شربيني.

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مقادير جلاش بالجبنة البيضاء
جلاش 
جبنة بيضا
فلفل ألوان 
نعناع 
جرجير 
كمون 
سمـنة 
زعتر 
حبة البركة 
بيض 
لبن 
ملح فلفل أسود 


طريقة عمل الجلاش بالجبنة البيضاء
* في بولة اخلطى النعناع وحبة البركة وكمون والزعتر ثم قطعى الجبنة أجزاء صغيرة وضيفيها للخليط.

- ادهني الصينية بالسمنة وضعى شرائح الجلاش ثم ادهني اطرافها بالبيض المخفوق وضعي بعد ذلك خلطة الجبنة ثم  القليل من ورق الجلاش وادهنيهم بالسمنة.

- ادهنى أعلى الجلاش بالسمنة ثم اسكبي عليها خليط البيض واللبن والملح والفلفل الأسود وادخليه فرن ساخن حتى يحمر الوجه وتقدم.

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