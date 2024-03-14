وليد صلاح الدين : الأهلى رفض احترافي.. هولمان ومانويل جوزية أفضل المدربين

كشف وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن مسئولى القلعة الحمراء رفضوا احترافه رغم إمتلاكه بعض العروض من الدوري البلجيكى والهولندي.

وأوضح وليد صلاح الدين خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" إن الألماني هولمان والبرتغالي مانويل جوزية من أفضل المدربين فى تاريخ الأهلى حيث كانوا يتميزون بالتعامل الجيد مع اللاعبين".

وأشار وليد صلاح الدين الى ان المدرب تسوبيل من أصعب المدربين فى التعامل وقام برحيل جيل كامل فى ذلك التوقيت على رأسهم حسام وإبراهيم حسن.