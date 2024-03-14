شاهد.. قوافل الداخلية تجوب المحافظات لتوزيع السلع على المواطنين

قامت وزارة الداخلية بإعداد كميات من عبوات السلع الغذائية وتنظيم عدد من القوافل الإنسانية لتوزيعها على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .