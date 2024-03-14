تعرف على دعاء الرسول عند الكرب والضيق

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن الله سبحانه وتعالي يقول “أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلى شبرا ، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعاً ؛ تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة”.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء، مؤكدا أن دعاء الرسول في فك الكرب “لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم”.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن “رسول الله ترك ما بداخل مكة من لهو وذهب واختار غار حراء”، منوها بأن الله عز وجل كان يحمي نفس رسول الله من كل مكروه وسوء.