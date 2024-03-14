أحمد عمر هاشم: السخي قريب من الله.. والبخيل بعيد عن الجنة

أكد أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن السخي قريب من الله وقريب من الجنة وقريب من الناس، والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الحنة وقريب من النار وبعيد عن الناس.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج “يوميات الرسول”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ينزل ملكان فيقول: أحدهما للآخر: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا, ويقول الآخر: اللهم أعطِ منفقًا تلفًا"، وهو ما يدل على عظمة الصدقة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن “رسول الله ترك ما بداخل مكة من لهو وذهب واختار غار حراء”، منوها بأن الله عز وجل كان يحمي نفس رسول الله من كل مكروه وسوء.