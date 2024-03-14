الخارجية الأمريكية: من الضروري اتخاذ إسرائيل إجراءات إضافية لوقف عنف المستوطنين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من الضروري أن تتخذ إسرائيل إجراءات إضافية لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح العاهل الأردني أن المملكة تواصل جهوده مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية.

وجدد التأكيد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وضمان إيصال المساعدات العاجلة.