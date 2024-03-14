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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدد من المستوطنين وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وفي سياق متصل، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني علي ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس.

 

وأوضح العاهل الأردني، أن المملكة تواصل جهوده مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية.

 

وجدد التأكيد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وضمان إيصال المساعدات العاجلة.

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