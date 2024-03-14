مصطفى كامل: نقابة الموسيقيين تحصلت على 80 مليون جنيه من مطربي المهرجانات

رد الفنان مصطفى كامل، على تصريح المطرب طارق فؤاد بعدما قال إن نقابة الموسيقيين تحصلت على مبلغ قدره 80 مليون جنيه من مطربي المهرجانات.

وقال كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "طارق فؤاد صديقي وأخي، لكني سأصحح معلومة، لأن الأموال التي دخلت النقابة لم يكن مصدرها شعبة الأداء الصوتي، لكن هذه الشعبة أصبح لها حقوق وعليها واجبات، ولم يعد أحد قادرا على الحصول على بريزة خارج إيصال النقابة من مطربيها".

وحول أوضاع النقابة، قال: "كل أعضاء النقابة محدش فيهم عمل غلطة في عهدي ولا أحقق الإنجازات بمفردي، واستلمت النقابة في نهاية 2022 وكان بها 69 ملايين جنيه، ولكن الآن أصبح فيها 190 مليون جنيه أرصدة بنوك بالإضافة إلى المعاشات التي زادت بقيمة النصف، وأصبحت أهتم بالمعاشات أكثر من الأعضاء العاملين".

