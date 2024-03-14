أشرف صبحي: الوزارة تُعد عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قيم التكافل والترابط بين أفراد المجتمع داخل كافة المحافظات، وحرصها على تنوع الفعاليات والأنشطة التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، لتناسب جميع الفئات العمرية وتلبي احتياجاتهم المختلفة.



وتتضمن الفعاليات والأنشطة منافسات رياضية ومسابقات دينية وندوات تثقيفية وتوعوية بهدف اكتشاف المواهب الشابة في كافة المجالات، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ونشر الوعي الديني بين الشباب، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، والتعرف علي أمور دينهم.



من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تُعد عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، إيمانًا منها بدور الشباب في بناء المجتمع، وحرصًا على دعمهم وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، وإيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع، وسعيًا منها في نشر الوعي الديني والثقافي بين الشباب.



وأضاف وزير الشباب أن هذه الفعاليات جزء من خطة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وخلق بيئة إيجابية لهم لممارسة هواياتهم.



وأعدت وزارة الشباب والرياضة أجندة لتنفيذ تلك الفعاليات طوال شهر رمضان الكريم، حيث تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني النسخة الرابعة من برنامج أمسيات رمضانية تحت شعار "رسولنا قدوة لنا صلى الله عليه وسلم"، وتدور الأمسية حول حقوق الإنسان في الأديان السماوية بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف (مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية) ضمن برنامج التوعية الأسرية المجتمعية وبيت العائلة المصري، وتتضمن 135 لقاءً على مستوى جميع المحافظات بواقع 5 لقاءات بكل محافظة بإجمالي 27 ألف مستفيد، كما تنفذ حملات توعية بمخاطر الإدمان والمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي وتشتمل على 135 حملة بمراكز الشباب ذات الكثافات العالية بواقع 5 مراكز بكل محافظة، بجانب تنفيذ الدوري الثقافي البرلماني بالشعب البرلمانية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ ويشتمل على 27 دوريًا بواقع دوري داخل كل محافظة بإجمالي 54 ألف مستفيد.



كما تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني أمسية رمضانية لتكريم مديري مديريات الشباب والرياضة وأعضاء القوافل التعليمية، وأيضاَ تنفذ المشروع القومي "نادي القيادات الشبابية Ylcداخل 6 محافظات بواقع ندوتين في كل محافظة بإجمالي 240 مستفيد، وتنفذ أيضاً الخيمة الرمضانية "خيمة القيادات الشبابية" وتتضمن 27 خيمة داخل جميع المحافظات بإجمالي 1350 مستفيد، فضلاً عن تنفيذ "البرنامج القومي لبناء الوعي الاقتصادي للشباب بالمحافظات وتتضمن 27 لقاء داخل جميع المحافظات بإجمالي 1350 مستفيد، كما تنفذ البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الالكتروني داخل المحافظات بإجمالي الف مستفيد.



وتنفذ كذلك المسابقة الرمضانية للقيادات الشبابية بالمحافظات بإجمالي 1500 مستفيد، ملتقى القيادات الشبابية لإحياء الشعائر الدينية) الإحتفال بـ"ليلة القدر(" بالمحافظات بإجمالي 1500 مستفيد، بجانب تنفيذ عدد من المبادرات منها " مبادرة كنوز الــ27، مبادرة وقاية تحيا مصر، مبادرة تكنو إيجيبت، مبادرة زكاة علم اتحاد طالب تحيا مصر " بالمحافظات بإجمالي 2000 مستفيد، وتنفذ المشروع القومي لتأهيل شباب الريف للقيادة بالتعاون مع اتحاد طالب تحيا مصر بالمحافظات بإجمالي 1500 مستفيد، علاوة علي تنفيذ برنامج التعليم المدني الموحد داخل 14 محافظة بإجمالي 700 مستفيد، وتنفذ برنامج "الابتزاز الإلكتروني" بالمحافظات بإجمالي 2000 مستفيد.



فيما تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب برنامج دعم أندية التطوع بمراكز الشباب من خلال عدد من الدورات ومنها" أزمات وكوارث، إسعافات أولية، قيادة تطوعية"، كما تنفذ نشاط تطوعي داخل مراكز الشباب يتمثل في توزيع وجبات إفطار، وتنفيذ برنامج "حرفتك مهنتك" يتمثل في تنفيذ ورش حرفيه، وتنفيذ برنامج كوني قدوة ويتمثل في تنفيذ ندوات توعوية، وتنفيذ برنامج أخلاقنا حياة "تنفيذ ندوات توعية دينية"، وتنفيذ يوم المرأة، وتنفيذ مسابقات كشفية رمضانية، وتنفيذ برامج توعوية دينية، وتنفيذ برنامج مشاركة أعضاء مشروع سفراء شباب مصر بالنسخة الثانية لبطولة المجتمع المدني لكرة القدم لعام 2024، وتنفيذ التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع أمن"(، وتنفيذ التوعية الأسرية والمجتمعية من خلال مسابقة "القراءة حياة"، وتنفيذ القوافل الطبية الشاملة، ومراكز الفنون بالمديريات، والأندية الثقافية.



بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب مبادرة "طور وغير " الخيمة الرمضانية بهدف تعريف الشباب بالموضوعات المختلفة مثل الوظائف المستقبلية، وكيفية اطلاق الشركات الناشئة، والعلاقة بين ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وكيفية الحصول علي وظيفة، وتنمية المهارات الوظيفية، كما تنفذ تدريبات مسارات المرأه ضمن مبادرة "طور وغير"، كما تنفذ تدريبات منصة برنامج الشبكات الرقمية "سيسكو" للاجئين والمصريين، وعقد لجنة التحكيم لاختيار الـــــ 9 مشروعات (الاحتضان) لحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS، وتنفيذ التدريبات على المهن الحرفية واليدوية تحت شعار "علمني حرفة"، وتنفيذ دورات صيانة أجهزة منزلية، وصيانة أجهزة تيار خفيف، ودورات الدعم النفسي لإدارة الحالة داخل المساحات الآمنة والمتابعة الطبية، وتنفيذ أندية التمكين الرقم، وبرنامج "مشواري"، ومعرض المنتجات اليدوية والتراثية، وتنفيذ مبادرة "رواد تحيا مصر للتوعية بمخاطر المخلفات الالكترونية "بودكاست رحلة خضراء" بهدف نشر الوعي حول البيئة والمتغيرات المناخية، وتنفيذ ندوات للتوعية البيئية واعداد كوادر شبابية.



وتنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتمية الرياضية الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بإجمالي 15 الف مشارك، وإقامة الدورة الرمضانية للكرة النسائية، بإجمالي 2000 فتاة، واقامة الدورة الرمضانية الثالثة - للكليات والمعاهد، وتنفيذ أنشطة داخل الاستاد (calisthenics – juniors – street fit – reps)، وتنفيذ الصالون الثقافي الرمضاني، وتنفيذ الأولمبياد الرمضاني، واقامة الدورات الرمضانية في العاب (خماسي قدم – تنس طاولة – اسكواش -كرة يد – دراجات – كرة سلة(، واقامة الدورة الرمضانية للجامعات المصرية، والدورة الرمضانية للجامعات الخاصة والتكنولوجية والأهلية، والدورة الرمضانية للمدارس.



ومن خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء تنفذ وزارة الشباب والرياضة الرواق الأزهري للطفل والأسر المصرية بإجمالي 10800 مستفيد، وتنفيذ ندوات تثقيفية داخل مراكز الشباب بإجمالي 5 الاف مستفيد، كما تنفذ المسابقة العلمية " عقول مستنيرة" بإجمالي 2000 مستفيد، وتنفذ لقاءات توعوية للتربية الإيجابية وغرس القيم الأخلاقية )حماية جيل( بإجمالي 500 مستفيد، وتنفيذ المنتدي الثقافي بإجمالي 870 مستفيد، وتنفيذ ندوة تثقيفية لتوعية النشء بإجمالي 300 مستفيد، وتنفيذ برنامج ريحانه بإجمالي 5 الاف مستفيد، بالإضافة الى تنفيذ أنشطة الشعب التخصصية (لقاءات اسبوعية بإجمالي 20 الف مستفيد.



كما تنفذ امسيات رمضانية لأبناء جمعيات الأيتام تحت شعار (فرحة رمضان)، وتنفذ اللقاء الختامي لفن الارتجال تحت شعار "كرامات رمضانية"، كما تنفذ زيارات ميدانيه للاماكن التابعة للقوات المسلحة، وتنفيذ ورش فنية رمضانية لتلاميذ برنامج "ابدأ معانا"، وتنفيذ أنشطة رمضانية لتلاميذ قادر علي التحدي لذوى الهمم )رمضان يجمعنا(، وتنفيذ ملتقيات النشء لتلاميذ المدارس للمحافظات الحدودية )أندية النشء)، وتنفيذ ختام المشروع القومي أخلاقي عنواني، وتنفيذ برنامج ليالي رمضان (لقاءات ثقافية وفنية( بإجمالي 1800 مستفيد.