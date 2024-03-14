عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيئة الكتاب تطلق فعالياتها الرمضانية بإتاحة إصدارات مخفضة في منفذ المعرض الدائم

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، نشاطها الرمضاني، بمنفذ المعرض الدائم لبيع الكتب بمقر الهيئة على كورنيش النيل، وذلك ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة في رمضان.

ويشارك في النشاط بجانب هيئة الكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، من خلال عرض إصدارتهم بأسعار مخفضة أمام المعرض الدائم لبيع الكتب.
وتتيح هيئة الكتاب العديد من الإصدارات الحديثة، إلى جانب إصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة التي تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها.
وتعرض هيئة الكتاب، إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات حكايات النصر، وديوان الشعر المصري، وأيضًا موسوعة مصر القديمة في 16جزءًا، وفجر الضمير، وأقسام مصر الجغرافية، وأبو الهول لـ عالم المصريات الدكتور سليم حسن، وكتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية لـ أحمد لطفي السيد، وحياة صوت أم كلثوم للدكتورة سهير عبد الفتاح، وتقديم الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، ومجموعة كتب ثروت عكاشة، وكتاب بدائع الزهور، وسلسلة ما، وكتاب عاصمة الخلود، وموسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، ومجموعة من كتب التراث والتراث الحضاري، ومنها كتاب الأغاني في 24جزءًا، وكتاب القاهرة شوارع وحكايات في طبعته الخامسة، فضلا عن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، والألف كتاب الثانية، بالإضافة إلى الإصدارات الإبداعية والفكرية التي أصدرتها الهيئة.
ومن إصدارات هيئة قصور الثقافة المشاركة، رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، كتاب "البخلاء" للجاحظ، "موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم" ترجمة شباب المترجمين، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، وكتب النشر الإقليمي، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، "مذكرات مجنون" للوشون ترجمة ميرا أحمد، وغيرها.
ومن إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق: "قناة السويس.. وثائق الحلم المصري"، "الدور الشعبى في حرب أكتوبر ١٩٧٣ في الصحافة المصرية"، "مصر في قلب المعركة.. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصري"، وكتاب "عاصفة على السويس" وغيرها.
أما المركز القومي للترجمة يقدم العديد من إصداراته ومن بينها: كتاب "فرقة العمال المصرية من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي والتي تصدرت مبيعات شهري أكتوبر ونوفمبر و للراحل شيخ المترجمين محمد عناني صدر كل من :المباحث العلمية البينية و مدارات المجاز في الخطاب ، ومن الموسوعة المهمة "انتصار أكتوبر في الوثائق السرية الإسرائيلية "صدر الجزء الثالث من المجلد الرابع، وغيرها.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين نشاطها الرمضاني فعاليات وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

تريند مصر والعالم كله.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة

خسائر بـ 24 تريلوين دولار.. 3 سيناريوهات لانهيار الاقتصاد العالمي على يد الاحتباس الحراري

مصطفى كامل عن أزمة مدحت صالح وعلي الحجار: أقسم بالله مظلمتش حد

الانتخابات الرئاسية الروسية.. فتح مراكز الاقتراع في شرق البلاد

محمد صلاح يتألق في مهرجان أهداف ليفربول في شباك سبراتا براج

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيه منذ طفولتها.. مالا تعرفه عن مرض أصالة

سبب وفاة حبيبة الشماع.. تفاصيل حالتها في آخر أيامها

غير متوقع اللي عملته.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها عن الخيانة الزوجية

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا تخلع القلوب بمشهد دفن ابنتها الوحيدة

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ