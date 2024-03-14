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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود منصة أيادى مصر بالأقصر للترويج لـ الحرف اليدوية

معرض الحرف اليدوية
معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأقصر

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود منصة أيادى مصر بمحافظة الاقصر في ترويج المنتجات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وبناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري المصرية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر " منصة أيادي مصر " الخاصة وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج للمساهمة في زيادة المبيعات و فرص جديدة خاصة للشباب والمرأة.

حيث  تواصل منصة "آيادى مصر" برئاسة نجوى النوبي رئيس وحدة منصة آيادى مصر بمحافظة الأقصر  للمرة الثانية على التوالى أعمال ترويج المنتجات الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والتراثية ضمن خطة عملها داخل محافظة الأقصر .

ونظمت الوحدة معرض اهلا رمضان  لتسويق منتجات  المصنعة بأيدى حرفين منصة آيادى مصر  بالتعاون مع النادى الأهلى بالأقصر لعدد من العارضين من الحرفين المتميزين  فى العمل اليدوى بالمحافظة  .

وأكد زوار المعرض أن الأسعار فى متناول الجميع كما طالبو إدارة النادي بتكرار هذا النوع المعارض لأنه يلبى احتياجاتهم الأساسية والأسرية.

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وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية منصة ايادى مصر الأقصر الحرف اليدوية

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