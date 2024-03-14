سعاد صالح: طلاق الرجل لزوجته لا يقع إلا بشهود

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزوجة التي لم تسمع لفظ طلاقها من زوجها، لا يكون في هذه الحالة الطلاق صحيح، موضحة "الطلاق الغيابي لا يقع وأن الأصل في الطلاق الإشهاد".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج الذي يقول لزوجته في البيت انت طالق بدون شهود لا يقع الطلاق، فالأصل في الطلاق وجود شهود.

ولفتت إلى أن الإمام أبو زهر، قال إن الشهود في الطلاق فيه مصلحة للزوجة والزوج، وأن الرجل من الممكن أن يرجع في كلامه حالة البحث عن شهود، ولذلك نؤكد أن تعاليم الدين يجب أن تأخذ من المتخصصين.

وأشارت إلى أن البيع والشراء يجب أن يكون به الشهود، فالطلاق أيضًا يوجب أن يكون به شاهدي عدل، لأن الطلاق يعني هدم الأسرة.





