ماكرون: فرنسا في حالة حرب مع روسيا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب موجه للأمة، رسالة حازمة بشأن الأزمة المستمرة في أوكرانيا، معلناً أن فرنسا في حالة حرب مع روسيا في سياق دعم أوكرانيا.

وشدد ماكرون على أن تدخل القوات الفرنسية في أوكرانيا لا يزال محتملا، مؤكدا التزام فرنسا بمنع انتصار روسيا في الصراع. لقد صاغ الانتصار الروسي باعتباره تهديدًا وجوديًا ليس فقط لأوروبا، بل لفرنسا على وجه التحديد.

وفي تسليط الضوء على خطورة الوضع، رفض ماكرون فكرة مجرد المخاطرة، مؤكدا أن الحرب مع روسيا جارية بالفعل. وأدان معارضة التدخل العسكري الفرنسي في أوكرانيا، ووصفه بأنه موقف ضد السيادة الوطنية ويؤيد الهزيمة.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أعرب ماكرون عن الابتعاد عن المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك ما يمكن مناقشته. وشدد على دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا، معلنًا أنه لن تكون هناك خطوط حمراء لفرنسا في موقفها ضد العدوان الروسي.

واختتم ماكرون حديثه بالتأكيد على سلطته كرئيس لفرنسا، مؤكدا دوره الحاسم في تحديد موقف البلاد من الأزمة.