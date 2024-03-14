مصطفى بكري: ما حدث مع حبيبة الشماع أصاب المصريين بصدمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وفاة حبيبة الشماع المعروفة “بفتاه أوبر” بعد تدهور حالتها الصحية، وهي القضية التي حازت على اهتمام الراي العام وكانت محل اهتمام الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي كان يتابع الحالة الصحية للفتاة بنفسه، مؤكدا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا جديدا حول تلك الواقعة.

وتابع مصطفى بكري، أن ما حدث ضد تلك الفتاة يدل على اختراق منظومة القيم التي تعد من سمات الشعب المصري، مؤكدا أن ما حدث ضدها جريمة لا تغتفر.

ووجه قدم برنامج “حقائق وأسرار” رسالة هامة لشركة “أوبر”، بضرورة انتقاء كل من يعمل معهم وضرورة تقديم اسمائهم للجهات المختصة والكشف عليهم، لأن ما حدث مع حبيبة الشماع أصاب المصريين بصدمة حقيقية.

