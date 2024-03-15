وزير المالية السوداني: مصر استقبلت عددا ضخما جدا من مواطنينا

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إنّ صورة ميليشيا الدعم السريع عند المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية سيئة جدا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيجبر هذه الدول على إدانة التمرد أو أن تبتعد عنها على الأقل حتى لا يُقال بأنها مناصرة لجهة تنتهك كل الحقوق الإنسانية.

وأضاف "إبراهيم"، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بعض الدول في الإقليم قدمت الدعم للسودان، ولن نذكرها حتى لا نحرجها، ربما فضلت أن تقدم هذا الدعم من غير إعلان ونترك لها الإعلان في الوقت الذي تريده".

وتابع الوزير السوداني: "أكبر دعم للمواطن السوداني يتمثل في استقبال المواطنين السودانيين الذين أضطروا إلى النزوح خارج بلدهم، وجمهورية مصر العربية استقبلت عددا ضخما جدا من المواطنين السودانيين، وبالنسبة إلى دولة تشاد، فإنه رغم موقفها في دعم التمرد إلا أنها استقبلت عددا كبيرا جدا من المواطنين السودانيين، كما استقبلت إريتريا السودانيين دون أي شروط ولم تعتبرهم لاجئين".