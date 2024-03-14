السودان.. حريق ضخم في معبر أشكيت الجمركي

شهد معبر أشكيت الجمركي، بوادي حلفا، شمال السودان، حريقا ضخما، ما أدى إلى خسائر هائلة في حظائر الشركات التي تستقبل رسائل البضائع وتتم عمليات التخليص فيها.

وبحسب صحيفة “أخبار السودان”؛ فقد كشف مصدر أمني مطلع أن الحريق شب في الحظيرة الخاصة لشركة أولاد حمدي، حيث احترق ما يقارب الـ 350 ثلاجة وعدد من رسائل البضائع لم يتم حصرها، وتمكنت وحدة الدفاع المدني بحلفا من إخماده.

وأشار المصدر إلى أن التحريات الأولية كشفت أن الحادث وقع بسبب السجائر من سائق شاحنة مصرية، ولا تزال التحريات جارية.

وكشف المصدر بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الحظيرة الجمركية بمعبر أشكيت وأرقين بوادي حلفا لا تتواجد بها أية وحدة عربات للإطفاء ولا معدات سلامة.

وتعرضت الحظائر بأرقين وأشكيت إلى حوادث حريق مماثلة، ما يستدعي ضرورة توفير معدات السلامة اللازمة لحماية البضائع بالحظائر الجمركية.