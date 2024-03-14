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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية السوداني: ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم بشعة

وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن الوضع العسكري في السودان يسير إلى الأحسن، مشيرًا إلى أن الحرب في طريقها للنهاية من أجل دحر التمرد.

 

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وأضاف "إبراهيم"، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مؤشرات دحر التمرد كثيرة جدا، لافتًا إلى أن القوات الأصلية للتمرد إما هلكت أو انسحبت، لافتًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم بشعة بحق الشعب السوداني يصعب السكوت عليها ويصعب الوقوف على الحياد حيالها، وعندما انتقل التمرد إلى الولايات الغربية تبين أنه يهدف إلى شق الصف الوطني، أي تكرار التجربة الليبية بحيث يكون في السودان حكومتان يستغلان الوضع الجديد.

 

وتابع الوزير السوداني: "ثمّة تقدم واضح جدا للقوات المسلحة السودانية ومؤشرات كبيرة على أن التمرد في طريقه إلى الاندحار بصورة كاملة"، لافتًا إلى أن بعض الحركات كانت على الحياد لكنها اختارت القوات المسلحة السودانية في السودان.

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