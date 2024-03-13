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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيقية القوى الوطنية بالخرطوم تؤكد عزمها التوقيع على اتفاق مع القوات المسلحة السودانية

القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، وهو أن “تنسيقية القوى الوطنية في السودان تؤكد عزمها التوقيع على اتفاق سياسي مع القوات المسلحة السودانية”. 

 

يعاني السودان الشقيق من أزمة سياسية طاحنة أدت إلى اشتعال حرب أهلية ضروس بين الجيش الوطني السوداني وقوات الدعم السريع قبل عام من الآن، "دون أي بادرة تذكر للحل وإخراج البلد العربي من كبوته"، فيما يسعى كل طرف لإثبات سيطرته على المدن والمناطق الكبرى داخل البلد.

وفي تطور ميداني جديد شهدته الأوضاع المتدهورة داخل البلد العربي الشقيق، أعلن الجيش السوداني، استعادة السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون من قبضة قوات الدعم السريع بحي الملازمين بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

تنسيقية القوى الوطنية السودان القوات المسلحة السودانية مقر الإذاعة والتلفزيون ام درمان

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