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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية السوداني: الدعم السريع أصبحت توصف بالقوى الإرهابية في المحافل الدولية

وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إنّ ميليشيا الدعم السريع أصبحت توصف بالقوى الإرهابية في المحافل الدولية كافة، لافتًا إلى أنه لا توجد مخاوف من تسبب الحركات السياسية في اندلاع حرب جديدة  في السودان لأنها جربت الحرب فترة طويلة جدا، ووصلت لقناعة بأنها يمكنها تحقيق أهدافها عن طريق السلام وليس الحرب. 

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وأضاف "إبراهيم"، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الاتفاق الذي تم بين قيادة الجيش، بأن يتم معاملة القوات المسلحة للحركات السياسية معاملة القوات المستوعبة في القوات المسلحة السودانية، وبالتالي، فإننا نتحدث عن خطوة نحو إكمال الترتيبات الأمنية لهذه الحركة، وعندما تنتهي هذه الحرب بإذن الله تصير هذه القوات جزءً من القوات المسلحة السودانية".

 

وتابع الوزير السوداني: "وبالتالي، ليس هنالك مجال في أن تكون هنالك قوات خاصة تبدأ القتال من جديد ضد الجيش السوداني، وليس هنالك من دافع لذلك ما دمنا تستطيع تحقيق أهدافنا عن طريق السياسة والسلام، وبخاصة أن الحرب ليست مسألة سهلة".

وزير السودان الدعم السريع ميليشيا اخبار التوك شو

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