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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرار زيادة سعر توريد أردب القمح لـ2000 جنيه

القمح
القمح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أن السلع التي تم الإفراج عنها، تعد السلع الاستراتيجية للمواطنين، وتشمل الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وتمثل أولوية لدى المواطن.

 

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن شراء سعر القمح بـ 2000 جنيه تم تحديده بناء على العرض المقدم من وزير التموين وبالتنسيق مع وزير الزراعة، في ضوء ومختلف العوامل التي تحدد السعر تم التوافق على رفع السعر من 1600 إلى 2000 جنيه للأردب.

 

وتابع  المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء مستلزمات الإنتاج والأدوية القمح

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