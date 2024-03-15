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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رحاب الجمل: أمير كرارة طيب يحترم زملاءه.. وأنا من أشد المعجبين بفنه

صدى البلد

تحدثت الفنانة رحاب الجمل، عن تعاونها مع الفنان أمير كرارة في فيلم البعبع ومسلسل بيت الرفاعي، قائلة: "أنا وأمير كرار أصحاب واخوات منذ سنوات، كما أنني من أشد المعجبين بفنه".

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وأضافت "الجمل"، في حوارها مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "في فيلم البعبع، كنت ضيفة شرف، اتصلوا بي وطلبوا مني المشاركة في مشهد، وشعرت بالسعادة الكبيرة، ورغم أنني كنت مشغولة إلا أنني وافقت على العمل في هذا الفيلم بسبب أمير كرارة".

وتابعت: "بعد ذلك، شاركت معه في مسلسل بيت الرفاعي الذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، وبالنسبة إلى تفضيلي العمل معه، فإن هذا الأمر يرجع إلى إنسانياته، هو إنسان طيب يحترم زملاءه والكواليس فيها دفء واحترام وتركيز وبطل وفنان يحب عمله ويركز، وهذا الأمر مصدر أمان لي ولكل المسلمين".
 

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