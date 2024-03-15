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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رحاب الجمل: الظهور في عملين بدراما رمضان أمر مرهق ومميز

صدى البلد

علقت الفنانة رحاب الجمل، على مشاركتها في دراما رمضان 2024، بمسلسل بيت الرفاعي وهو عمل درامي اجتماعي، ومسلسل صدفة وهو عمل كوميدي، متطرقة إلى قدرتها على الفصل بين الشخصيتين الكوميدية والدرامية.

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واعترفت "الجمل"، في حوارها مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، بصعوبة هذا الفصل والظهور في عملين بدراما رمضان، كونه أمر مرهق ومميز في الوقت ذاته.

وأضافت: "كنت أمام تحدٍ، لأن هذه الصعوبة تحولت مع الوقت إلى شيء رائع وممتع بالنسبة إليّ، فقد كنت أذاكر جيدا وأحاول الاستفادة من التفاصيل المختلفة".

وتابعت: "أنصح الممثلين الجدد بالمذاكرة، أنا دؤوبة في هذا الأمر وأسأل كثيرا، والمخرج الذي يساعد الممثل رزق كبير جدا، وفي هذا العام أتعاون مع سامح عبدالعزيز وأحمد نادر جلال، فهما اسمان كبيران وأشعر بأني في أيدٍ أمينة". 
 

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