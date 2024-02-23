عباءة لافتة | رحاب الجمل تبهر متابعيها بالأبيض| شاهد

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وخطفت رحاب الجمل، الانظار بإطلالة ملفتة، مرتدية عباءة مطرزة باللون الابيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الناعم مع احمر شفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها.

تخوض الفنانة رحاب الجمل المنافسة في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "صدفة" وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة.

مسلسل صدفة تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسًا على عقب.

وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل هو مشاركتها في فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.