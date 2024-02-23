عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عباءة لافتة | رحاب الجمل تبهر متابعيها بالأبيض| شاهد

رحاب الجمل
رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وخطفت رحاب الجمل، الانظار بإطلالة ملفتة، مرتدية عباءة مطرزة باللون الابيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الناعم مع احمر شفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها. 

تخوض الفنانة رحاب الجمل المنافسة في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "صدفة" وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة.

مسلسل صدفة تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسًا على عقب.

وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل هو مشاركتها في فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٦٥٧٢٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٦٥٧٢٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٦٥٦٥٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٦٥٦٥٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

ترشيحاتنا

ملامحها كبرت .. ظهور مي عمر بالحجاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

على قد الإيد.. أرخص موبايل أوبو في مصر

متحدث الحكومة: إعلان كافة تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى بمجرد التوقيع

قرار جديد من الداخلية بشأن الأجانب المقيمين في مصر

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبات قانون السايس بهذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم له بالقبر.. محطات بحياة الدكتور هاني الناظر لا يعرفها الكثير

مش عملية تجميل .. نجلاء بدر تكشف سبب تغيير ملامحها

دانتيل وقصير جدا.. فستان هيفاء وهبي في السيارة يثير الفيسبوك

يوتيوبر أمريكية شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال بسبب تعذيب أطفالها

فيديو

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ