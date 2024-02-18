رحاب الجمل تطل على جمهورها بـ"لوك" شتوي جذاب

لفتت الفنانة رحاب الجمل أنظار متابعيها ومحبيها، بأحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت رحاب بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية بدلة مجسمة باللون "الأسود"، مصممة من الجلد بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء اسود أيضا، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت رحاب تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما بسيطا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الناعمة والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

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تخوض الفنانة رحاب الجمل المنافسة في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "صدفة" وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة.

مسلسل صدفة تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسًا على عقب.

وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل هو مشاركتها في فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.