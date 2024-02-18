عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحاب الجمل تطل على جمهورها بـ"لوك" شتوي جذاب

رحاب الجمل
رحاب الجمل

لفتت الفنانة رحاب الجمل أنظار متابعيها ومحبيها، بأحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت رحاب بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية بدلة مجسمة باللون "الأسود"، مصممة من الجلد بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء اسود أيضا، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت رحاب تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما بسيطا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الناعمة والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٤٥٤٤ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٤٥٤٤ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٤٥٤٤
IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٤٥٤٤


تخوض الفنانة رحاب الجمل المنافسة في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "صدفة" وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة.

مسلسل صدفة تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسًا على عقب.

وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل هو مشاركتها في فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٤٥٤٤
IMG_٢٠٢٤٠٢١٧_٢٠٤٥٤٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: علينا دعم جهاز المنتخب في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

مـ جزرة لـ العمال في مصانع إيلون ماسك.. تفاصيل

دعاء للمريض في ليلة النصف من شعبان.. «فيها يفرق كل أمر حكيم»

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

تسهيل سداد الاشتراكات.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. مي عمر تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مفاجأة صادمة بعد وضع كاميرا لرصد الغزلان في إحدى الغابات ببريطانيا

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ