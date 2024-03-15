أسعار سكودا كودياك 2024 الرسمية في مصر

تنتمي السيارة سكودا كودياك موديل 2024 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدام من عائلة الـ SUV، حيث يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات هما AMBITION و STYLE، والفئة الثالثة SPORT LINE كاملة التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة سكودا كودياك موديل 2024 وابرز المواصفات الفنية.

سكودا كودياك

ابعاد السيارة سكودا كودياك 2024

طول 4363 مم.

عرض 1882 مم.

ارتفاع 1676 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 194 مم.

طول قاعدة العجلات 2638 مم.

مساحة التخزين الخلفية تصل لـ 765 لتر.

سكودا كودياك

القدرات الفنية للسيارة سكودا كودياك 2024

زودت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1400 CC "تيربو".

القوة الإجمالية 150 حصانا.

عزم الدوران 250 نيوتن متر.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية.

استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى تصل لـ 199 كيلومتر في الساعة.

سكودا كودياك

أسعار سكودا كودياك الرسمية في مصر موديلات 2024

الفئة الأولى AMBITION أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,950,000 جنيه.

الفئة الثانية STYLE أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 3,150,000 جنيه .

الفئة الثالثة SPORT LINE أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 3,400,000 جنيه.