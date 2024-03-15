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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من قبرص.. رصد أول سفينة مساعدات قبالة ساحل غزة |فيديو

أول سفينة مساعدات
أول سفينة مساعدات قبالة غزة

أفادت تقارير إعلامية عالمية اليوم، الجمعة، بأن سفينة المساعدات الأولى التي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو غزة شوهدت قبالة شاطئ القطاع صباح اليوم، وذلك نقلا عن مراسلي وكالة فرانس برس.

وأظهرت لقطات فيديو وصور التقطها مصورو فرانس برس السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، تحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحركة (حماس).

ودشنت السفينة ممرا بحريا من قبرص إلى القطاع الذي يرزح تحت حصار مطبق منذ اندلاع الحرب، وحيث تخشى الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة واسعة النطاق ولا سيما في المناطق الشمالية التي يصعب الوصول إليها، وحيث بقي أكثر من 300 ألف شخص لم ينزحوا إلى مناطق أخرى.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بهجوم غير مسبوق شنّته الحركة وأدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصاً في إسرائيل، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ورداً على الهجوم، توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وهي تنفّذ في القطاع حملة عسكرية أسفرت عن دمار هائل وعن مقتل 31341 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

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