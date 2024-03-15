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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جيهان مديح: كلمة السيسي بأكاديمية الشرطة طمأنت المصريين

جيهان مديح، رئيس
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده فجراليوم الجمعة أكاديمية الشرطة ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية، موضحة أن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الطلبة حول الأوضاع الداخلية والإقليمية اتسم بالمصارحة والمكاشفة.

 

وأوضحت" مديح" في تصريحات لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تحذيرات مصر الدائمة والمستمرة من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية وما سيخلفه من تأثيرات على المنطقة والعالم، بالإضافة إلى عدم توسعة رقعة الصراع، منوهة إلى أن ما يحدث الآن من تهديد للملاحة في البحر الأحمر حذرت منه مصر مسبقا.

 

وثمنت رئيس حزب مصر اكتوبر، طمأنة الرئيس لطلبة أكاديمية الشرطة والمصريين عامة ، بالوضع الحالي للاقتصاد المصري وحرص الدولة والقيادة السياسية على تصويب مسار الاقتصاد للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، منوهة إلى أن الدولة تمضي قدما نحو اقتصاد قوي يحقق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأكدت مواصلة مصر تنفيذ القوات الجوية المصرية المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة،  استمراراً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولى، تعكس دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية حتى حصول الاشقاء على حقوقهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة.

جيهان مديح عبد الفتاح السيسي السيسي اكاديمية الشرطة

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