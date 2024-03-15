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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى: محمد صلاح يكتب التاريخ يا سادة

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد موسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر، تغريدة له يعبر بها عن سعادته بأداء اللاعب العالمي محمد صلاح.

وكتب موسى: سعدت الليلة بعودة نجمنا العالمى محمد صلاح وتألقه ويحطم الارقام القياسية التاريخية و يسجل الهدف الثالث ويصنع الثاني والرابع في مباراة ليفربول أمام سبارتا براغ .. محمد صلاح التاريخى أول لاعب في ليفربول يسجل أكثر من ٢٠ هدفا في ٧ مواسم متتالية . الملك المصرى يكتب التاريخ يا سادة.

وشهدت المباراة التي انتصر فيها ليفربول بسداسية لهدف، تسجيل محمد صلاح هدفًا وصناعته لـ 3 أخرى، في لقاء لعبه "مو" لمدة 90 دقيقة كاملة.

وكانت مباراة ليفربول وسبارتا براج الـ74 للنجم المصري بقميص ليفربول في أوروبا، وأصبح عاشر أكثر من لعب مع الفريق على المستوى الأوروبي، بجانب الثنائي فيل نيل وجوردان هندرسون.

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