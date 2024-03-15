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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظات

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين - الشابو").. بحوزة (3 متهمين لعدد "2 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (670) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - فرد محلى - وعدد من الطلقات).. بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش- الهيروين")..بحوزة (3 متهمين) و ضبط  (2) قضية سلاح أبيض..ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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