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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز سرقة خزينة مكتب للشحن والتفريغ في القليوبية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة محتويات خزينة خاصة بأحد مكاتب الشحن والتفريغ ،الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وإعترف بإرتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.​

وفى مديرية أمن السويس تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد) لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من معملين طبيان والشروع فى سرقة آخر بدائرة قسمى شرطة "السويس – الأربعين".. وأرشدوا عن"جزء من المبالغ المالية المستولى عليها"، وأضافو بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية الشحن والتفريغ العناصر الإجرامية أمن القليوبية جرائم السرقات

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