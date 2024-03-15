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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية.. هجوم أوكراني بالمسيرات على مصفاة نفط روسية

هجوم على مصفاة نفط
هجوم على مصفاة نفط روسية

كشف مصدر استخباراتي أوكراني أم كييف هاجمت مصفاة نفط في منطقة كالوجا الروسية بطائرات بدون طيار في وقت مبكر من اليوم، الجمعة، مما تسبب في أضرار ؛ ويأتي ذلك تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية الروسية والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وشنت أوكرانيا سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على منشآت النفط الروسية الرئيسية في الأسبوع الماضي، في محاولة لاستهداف شريان الحياة للاقتصاد الروسي بعد أكثر من عامين من شن موسكو حربها الشاملة على أوكرانيا.

ومصفاة كالوجا المملوكة للقطاع الخاص، والتي تقع على بعد حوالي 65 كيلومترا (40 ميلا) من ضواحي موسكو، ليست واحدة من مرافق النفط المهمة في روسيا. وقدرة وحدة المعالجة الأولية هي 1.2 مليون طن في السنة، أي ما يقرب من 24000 برميل في اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الأوكراني قوله إن أوكرانيا تتحقق من مدى الضرر الذي لحق بالمنشأة.


وقال فلاديسلاف شابشا، الحاكم الروسي لمنطقة كالوجا، في وقت سابق، على تطبيق تيليجرام،  إن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات بدون طيار في المنطقة التي تقع فيها المصفاة وأنه لم تكن هناك أضرار أو إصابات في البنية التحتية.

ولم يكن هناك تعليق فوري من الشركة التي تمتلك المصفاة.

وأعطت أوكرانيا الأولوية لإنتاج طائرات بدون طيار طويلة المدى خلال حربها مع روسيا لتضييق الفجوة في قدرات الضربات؛ وذكرت رويترز في فبراير أن أوكرانيا تخطط لإنتاج الآلاف من الطائرات بدون طيار طويلة المدى هذا العام لتوجيه ضربات في روسيا.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن موسكو استخدمت الآلاف من الطائرات بدون طيار الهجومية الإيرانية الصنع "شاهد" لقصف أهداف في أوكرانيا منذ السنة الأولى من الحرب.

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