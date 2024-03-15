رضوى الشربيني تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لوالدها تحيي ذكرى وفاته بكلمات مؤثرة وكتبت " الله يرحمك ويحسن إليك يا بابا".

وأشارت رضوى من قبل عن دور والدها الراحل في حياتها والذي كان من ضباط الجيش، وفضله في تكوين شخصيتها.

وقالت "الفضل يرجع لأبويا في كل حاجة حلوة، رباني وسترني وأكرمني... أنا خير أبويا مغرقني".

يذكر أن الشربيني ودعت جمهورها بالدموع في آخر حلقات برنامجها "هي وبس" الذي تقدّمه على قناة "cbc سفرة"، وذلك قبل وقف عرضه طوال شهر رمضان.

وأكدت رضوى الشربيني في تقديمها للحلقة أنها لا تحبّذ العمل والظهور على الشاشة في شهر رمضان، لأنها تحرص على التفرّغ للعبادة والدعاء.