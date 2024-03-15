ساندي: اتوقف نموي من ثالثة إعدادي

نشرت الفنانة ساندي عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها في إحدى صالات الرياضة بصحبة عمر نجل المطرب "محمد نور".

وكتب ساندي على الصورة: "اللهم بارك ده عمر ابن محمد نور اللي كان معايا في كاندي ساندي"، وأشارت للمطرب محمد نور قائلة: انا أتوقف نموي من تالتة إعدادي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي، ألبوم 2 في 1، الذي ضم 8 أغنيات، تنوعت بين الدراما والرومانسي، وتعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء، مثل أحمد المالكي وسلمى رشيد ومحمد يحيى وعلاء الراوي وهاني يعقوب، ولأول مرة كتبت ولحنت ساندي أغنية "زي التمثال".