بدء مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

بدأت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا بين الأندية المتأهلة 8 أندية (مانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ و برشلونة وأرسنال وبروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد).

يتم لعب مباراة النهائي في دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي" بإنجلترا، الذى سبق واستضاف 7 نهائيات أوروبية، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

ستقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 إبريل، بينما ستقام مباريات الإياب في 16 و17 إبريل 2024، وبعد التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الموسم الجاري 2023-2024، ينفرد بايرن ميونخ برقم قياسي، فهو أكثر الأندية المشاركة في هذا الدور بـ22 مرة منذ موسم 1992-1993، ومن خلفه ريال مدريد برصيد 20 مرة.