وفاء عامر: أعترف أني من معجبي الحشاشين

نشرت الممثلة وفاء عامر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة البوستر الدعائي لمسلسل الحشاشين وأبدت إعجابها الشديد بهذا العمل الدرامي.

وكتبت وفاء عامر: فخر الصناعة المصرية .. شكراً لصناع كل عمل محترم وبعترف اني من معجبين الحشاشين.

وتعيش الفنانة وفاء عامر حالة من الانتعاش الفنية حيث تنافس فى رمضان بعملين وهما "حق عرب وجودر" وحرصت على اختيار أدوار تتلائم مع موهبتها كما حرصت على اختيار أدوار مختلفة تماما عن شخصيتها

تعود في "حق عرب" إلى عالم الطبقة الشعبية، و"جودر" ينتمى إلى التراث من خلال حكايات الف ليلة وليلة، التقينا وفاء عامر التى تحدثت عن دورها فى العملين، وتعاونها مع أحمد العوضى وياسر جلال، وكذلك تعاونها مع زوجها محمد فوزى فى بدون مقابل والذى خرج من السباق الرمضانى