محمود كهربا على إنستجرام: حتى فنانيس اتجوز!

نشر محمود كهربا على صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة للموشن جرافيك الرمضاني "فنانيس" الذي ظهر في رمضان 2024 ومعه شريكة حياته، وعلق عليها ضاحكاً "حتى فنانيس اتجوز".

وظهر في بداية رمضان محتفلاً بزينة رمضان، وكتب: "واهتِف بالحُبّ أهلًا رَمضان ربنا يجعلهم ٣٠ يوم جبر، وخير، واستجابة، وعدل، ورزق، ونور، وبركة في كل اتجاه".

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 29 مارس الحالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن نادي سيمبا التنزاني تحديد يوم 29 مارس الحالي موعدا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.