أول جمعة في رمضان.. أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: الجندي المصري رفض الإفطار في حرب أكتوبر.. ورسالتنا لأهل غزة بالصبر فالنصر قريب

أول جمعة في رمضان

أحمد عمر هاشم يخطب من الجامع الأزهر:

الأزهر بزغ نجمه في رمضان ليحافظ على أشرف تراث

تلاوة القرآن لها مكانة عالية في شهر رمضان

الجندي المصري رفض الإفطار في حرب أكتوبر

أحمد عمر هاشم يوجه رسالة لـ الفلسطينيين



استقبل الجامع الأزهر الشريف، شعائر أول جمعة في رمضان 2024، حيث ألقي الدكتور أحمد عمر هاشم خطبة أول جمعة في رمضان، تحت عنوان:" رمضان شهر الطاعات".

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف افتتح لأول مرة في شهر رمضان وفي يوم الجمعة، فهو إرادة إلهية شاءها الله بعد القرون الثلاثة الأولى التي قال عنها النبي (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).

وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة الأولى من رمضان، التي نقلها التليفزيون المصري، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، أن نجم الأزهر بزغ في شهر رمضان وعلى أرض مصر، محافظا على أشرف تراث في الوجود، يضم في أروقته أبناء المسلمين من كل أنحاء العالم ليتفقهوا في الدين.

وتابع: بعث الأزهر علمائه إلى كل الأرض لينشروا عبير الإسلام فيها، منوها أن الجمعة الأولى من رمضان شهر القرآن وشهر الغفران وشهر الطاعة، فالطاعات في رمضان من صيام نهاره وقيام ليله وتلاوة القرآن.

وأكد أن النبي الكريم كان أجود ما يكون في رمضان، وكان يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، فكان النبي يحب تلاوة القرآن والاستماع إليه.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن تلاوة القرآن والاستماع إليه وخاصة في شهر رمضان، مكانة كبيرة ومنزلة عالية.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال خطبة أول جمعة في رمضان، التي نقلها التليفزيون المصري، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، أنه كما أن شهر رمضان شهر الطاعة، فهو شهر النصر، فقد نصر الله نبيه والمسلمين في يوم الفرقان يوم أن كان المسلمون قلة وأعداؤهم كثرة، فنصر الله المسلمين بإيمانهم وبما أجراه الله عليهم من خوارق العادات.

واستشهد أحمد عمر هاشم، خلال خطبة أول جمعة في رمضان، بقوله تعالى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ).

وتابع أحمد عمر هاشم: نصره الله في غزوة بدر الكبرى، ويوم فتح مكة، حين دخلها منتصرا معلنا الصفح العام.

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن انتصارات المسلمين في شهر رمضان ليست قديما فقط، وإنما وقعت في العصر الحديث، حين وقف المسلمون محاربين في سبيل الله ودافعت قواتنا المسلحة على أرض مصر.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال خطبة أول جمعة في رمضان، التي نقلها التليفزيون المصري، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، أن المقاتل المصري المشرف رفض الإفطار في نهار رمضان أثناء هذه الحرب، وقال (لا أريد أن أفطر إلا في الجنة".

وتابع: ويشاء العزيز الحكيم أن يرزق الله المصريون النصر ببركة رفع شعار "الله أكبر" وعبروا الخط الذي لا يقهر.

وأشار إلى أن المسلمون الآن في غزة يقاتلون في سبيل الله أمام العدو الصهيوني، قائلا لأهل غزة (اصبروا سيكشف الله عنكم الغمة ويرفع عنكم الكرب).

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان 2024، إن الجمعة الأولى من رمضان من شهر الرضوان والغفران وشهر الطاعة والانتصار، موضحًا الطاعات في شهر رمضان من صيام نهاره وقيام ليله، وتلاوة القرآن وما حظي به من ليلة جعلها الله خير من ألف شهر، ومن بذل وعطاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان.

وتابع هاشم خلال خطبة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، في الجمعة الأولى من شهر رمضان، تحت عنوان:" رمضان شهر الطاعات"، إن النبي كان يحب تلاوة القرآن والاستماع له، لافتًا إلى حديث رب العزة إلى رسوله إنا سنرضيك في أمتك.

وأشار إلى أن رمضان هو شهر النصر، فقد نصر الله تعالى حبيبه ومصطفاه والمسلمين في أول لقاء يجمعهما مع الكفار، حيث يوم بدر ويوم الفرقان، ومنه فتح مكة، داعيًا الأمة إلى الوحدة وتوحيد صفوفهم.

وشدد أننا في شهر الطاعة والانتصارات والتأييد من الله، وعلينا أن نتوب إلى ربنا، وأن نرفع شعار الله أكبر، وأن نوثق ثقتنا بالله، ونقول لأشقائنا في فلسطين: "لا تخف من أي شيء روعك وكن مع الله يكن الله معك".