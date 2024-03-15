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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منه فضالي: عايشين في مجتمع بناخد فيه الاحترام على قد الفلوس

صدى البلد

 

نشرت الممثلة المصرية منه فضالي صورة لها على موقعها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها وكتبت عليها نحن نعيش في مجتمع حيث تحصل على الاحترام بقدر المال الذي لديك.

وتشارك منة في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب" الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

مسلسل "كوبرا" والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجمة منه فضالي ومنهم: «محمد امام، هشام إسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، دنيا ماهر» وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية، حول «كوبرا» والذي يجسد شخصيته النجم محمد إمام ويكون هو صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع تصاعد أحداث المسلسل يواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع بين الخير وبين الشر.

احمد زاهر احمد شفيق الدراما الرمضانية الفنان أحمد زاهر تامر عبد المنعم شيرين عادل ماجد المصري محمد سيد بشير ناهد السباعي

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