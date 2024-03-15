منظمة التعاون الإسلامي توجه طلبا عاجلا لمجلس الأمن بشأن غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة، حيث استهدف تجمعاً للمواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

واعتبرت المنظمة في بيان لها؛ هذة الجريمة إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

وجددت التعاون الاسلامي دعوتها لمجلس الأمن الدولي، بضرورة اتخاذ قرارٍ حاسمٍ بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع انحاء القطاع بشكلٍ كافٍ ومستدام.