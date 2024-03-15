من هو حكم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا؟

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزانى وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز.

الأهلي يحل ضيفا على سيمبا، يوم الجمعة الموافق 29 مارس الحالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مستوى الأندية، أدار أبونجيل مباراة فاز بها فيوتشر (2-0) على الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات للنسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية.

وفي الموسم الحالي من البطولة نفسها تولى الحكم الجنوب أفريقي إدارة المباراة التي فاز بها الزمالك (4-0) على سوار الغيني.

وستكون مواجهة سيمبا هي الأولى التي يديرها أبونجيل للأهلي.