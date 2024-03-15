مكتب الإعلام الحكومي: الاحتلال ارتكب 5 مج.ازر ضد مراكز توزيع المساعدات بغزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال 48 ساعة، وفي انتهاك صارخ وفظيع لحرمة شهر رمضان؛ 5 مجازر وجرائم ضد مراكز توزيع المساعدات على المواطنين المدنيين وأفراد يعملون فيها.

وأشار الإعلامي الحكومي في بيان له الي ان عدد الشهداء في تلك المجازر بلغ 56 شهيداً، إضافة إلى إصابة أكثر من 300 جريح خلال هذه الجرائم الوحشية.

وقال : ارتكب جيش الاحتلال هذه المجازر بقصف مركز لتوزيع المساعدات تابع للأونروا في محافظة رفح راح ضحيته 5 شهداء، كما وقتل مواطنين اثنين مدنيين يعملان في تقديم المساعدات بقصف سيارتهما في محافظة رفح، وقصف أيضاً مركزاً آخراً لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى راح ضحيته 8 شهداء.

وأضاف: وقتل الاحتلال ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضيين 11 شهيداً، وقتل أكثر من 30 شهيداً من المدنيين الليلة الماضية كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت بمحافظة غزة، وصل منهم 23 شهيداً إلى المستشفيات، وبقي أكثر من 10 شهداء ملقاة جثامينهم على الأرض ويمنع الاحتلال وصول أي أحد إليهم، ويقوم بإطلاق النار على كل من يقترب منهم.

وحمل الإعلام الحكومي بغزة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، وكذا مسؤولية حرب التجويع والمجاعة التي تتعمّق بشكل أكبر في قطاع غزة، وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء يومياً.

وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110,000 ضحية ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل، ونطالبهم أيضاً بوقف المجاعة فوراً قبل فوات الأوان.

ودعا الي فتح المعابر البرية وإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على المعابر البرية وإدخالها بشكل فوري إلى الشعب الفلسطيني الكريم في قطاع غزة من خلال المعابر البرية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وفي مواجهة المجاعة