قبل ارتكاب مجـ.زرة في رفح.. بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية

حذرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح وارتكاب مـ.جزرة جديدة واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء الشعب.

وبحسب البيان؛ طالبت الرئاسة الفلسطينية بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة سكان قطاع غزة.

كما أكدت على موقفها الرافض وبشكل قاطع لمنع وقوع أي تهجير للفلسطينيين من غزة ونعتبر ذلك خطا أحمر.

وشددت علي ضرورة وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

